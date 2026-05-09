Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: Гэтжи никогда раньше не дрался с кем-то вроде меня

Топурия: Гэтжи никогда раньше не дрался с кем-то вроде меня
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт предстоящего поединка против 37-летнего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи. Их бой станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США) в честь 250-летия независимости США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Единственное, в чём я точно уверен, — это что Джастин никогда раньше не дрался с кем-то вроде меня. Всё, чего я хочу от Джастина, — чтобы он был там на мероприятии, остальное я возьму на себя», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Материалы по теме
Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android