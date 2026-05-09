Топурия: Гэтжи никогда раньше не дрался с кем-то вроде меня

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт предстоящего поединка против 37-летнего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи. Их бой станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США) в честь 250-летия независимости США.

«Единственное, в чём я точно уверен, — это что Джастин никогда раньше не дрался с кем-то вроде меня. Всё, чего я хочу от Джастина, — чтобы он был там на мероприятии, остальное я возьму на себя», — сказал Топурия на пресс-конференции.