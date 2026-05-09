Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра не исключил возвращения в полутяжёлый вес

Алекс Перейра не исключил возвращения в полутяжёлый вес
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра не исключил возвращения в весовую категорию до 93 кг.

– Ты думаешь вновь вернуться в полутяжёлый вес? Карлос Ульберг бросил тебе вызов, Хамзат Чимаев говорит, что хочет подняться...
– Я здесь, чтобы драться. Президент UFC Дана Уайт здесь. Что бы он ни захотел сделать, я готов [помочь в реализации этой идеи], — сказал Перейра на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в смешанных единоборствах в 2015 году.

Материалы по теме
«Буду выглядеть как машина». Как Алекс Перейра готовится к тяжёлому весу
«Буду выглядеть как машина». Как Алекс Перейра готовится к тяжёлому весу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android