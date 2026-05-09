Алекс Перейра не исключил возвращения в полутяжёлый вес

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра не исключил возвращения в весовую категорию до 93 кг.

– Ты думаешь вновь вернуться в полутяжёлый вес? Карлос Ульберг бросил тебе вызов, Хамзат Чимаев говорит, что хочет подняться...

– Я здесь, чтобы драться. Президент UFC Дана Уайт здесь. Что бы он ни захотел сделать, я готов [помочь в реализации этой идеи], — сказал Перейра на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в смешанных единоборствах в 2015 году.