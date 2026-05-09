Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, состоится крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328, в рамках которого свой поединок проведёт 25-летний непобеждённый российский боец смешанных единоборств Байсангур Сусуркаев. Соперником россиянина станет 28-летний бразильский атлет Джорден Сантос. Поединок станет вторым боем в карде и начнётся примерно в 0:25 мск.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Джорден Сантос
Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В пятницу оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания, показав результат в 84,36 кг.

Сусуркаев дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе одержал победу на турнире претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

