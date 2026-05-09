Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян оценил траты Хабиба Нурмагомедова в 700 млн рублей на зал в Дагестане

Арман Царукян оценил траты Хабиба Нурмагомедова в 700 млн рублей на зал в Дагестане
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян оценил вложения члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова в строительство спортивной базы в Сильди (Дагестан).

Интервьюер: Хабиб потратил около 700 млн рублей на зал. Целесообразны ли вот такие суммы?

Арман: Ну, если смотреть как бизнес, конечно, нет. А если как для будущего, для поколения, для своих парней, — он сделал очень многое. Не каждый бы просто так построил зал и, можно сказать, потерял бы деньги. А он сделал для своих людей, для своих родных, близких, для своих земляков такое большое дело. И побольше бы таких людей, как он, кто инвестирует, помогает спорту, — сказал Царукян в видео для YouTube-канала adam zubayraev.

Сейчас читают:
Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России?
Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android