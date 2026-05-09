Арман Царукян оценил траты Хабиба Нурмагомедова в 700 млн рублей на зал в Дагестане

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян оценил вложения члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова в строительство спортивной базы в Сильди (Дагестан).

Интервьюер: Хабиб потратил около 700 млн рублей на зал. Целесообразны ли вот такие суммы?

Арман: Ну, если смотреть как бизнес, конечно, нет. А если как для будущего, для поколения, для своих парней, — он сделал очень многое. Не каждый бы просто так построил зал и, можно сказать, потерял бы деньги. А он сделал для своих людей, для своих родных, близких, для своих земляков такое большое дело. И побольше бы таких людей, как он, кто инвестирует, помогает спорту, — сказал Царукян в видео для YouTube-канала adam zubayraev.