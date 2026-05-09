Чимаев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений перед UFC 328

В ночь на 10 мая Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт первую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе. Соперником станет бывший обладатель пояса американец Шон Стрикленд. Турнир UFC 328 пройдёт в Ньюарке (США), главный бой начнётся ориентировочно в 6:00 по московскому времени.

Чимаев не знает поражений в профессиональной карьере — 15 побед в 15 боях. В UFC он провёл девять поединков и одержал девять побед, две из них — нокаутом, четыре — сдачей соперника, ещё три — решением судей. Титул чемпиона в среднем весе завоевал в бою с Дрикусом дю Плесси.

Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года и провёл три боя за два месяца, одержав три досрочные победы. Его рекорд по скорости побед в современной истории организации остаётся одним из лучших. На счету Хамзата победы над Ли Цзинлянем, Гилбертом Бёрнсом, Камару Усманом и Дрикусом дю Плесси.

Стрикленд (30-7) — бывший чемпион UFC в среднем весе, завоевавший пояс в бою с Исраэлем Адесаньей и уступивший его дю Плесси. Американец в последнем бою победил Энтони Эрнандеса.