Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений перед боем с Хамзатом Чимаевым

Шон Стрикленд: статистика, рейтинг в UFC, рекорд, победы и поражения перед боем с Чимаевым
Комментарии

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, состоится крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328, в рамках которого в главном бою вечера Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт первую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе и сразится с 35-летним американцем Шоном Стриклендом. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Имя: Шон Стрикленд.
Прозвище: Тарзан.
Возраст: 35 лет.
Рост: 185 см.
Рейтинг в UFC: третье место в среднем весе.
Рекорд: 30-7.
Побед решением: 14.
Досрочных побед: 12 нокаутом, 4 сабмишеном.

В своём последнем бою в феврале 2026 года Стрикленд техническим нокаутом победил Энтони Эрнандеса.

Материалы по теме
UFC 328: Чимаев рвётся в клетку, чтобы разбить Стрикленда! Чем же всё закончится? LIVE
Live
UFC 328: Чимаев рвётся в клетку, чтобы разбить Стрикленда! Чем же всё закончится? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android