Шон Стрикленд: статистика, рейтинг в UFC, рекорд, победы и поражения перед боем с Чимаевым

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, состоится крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328, в рамках которого в главном бою вечера Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт первую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе и сразится с 35-летним американцем Шоном Стриклендом. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

Имя: Шон Стрикленд.

Прозвище: Тарзан.

Возраст: 35 лет.

Рост: 185 см.

Рейтинг в UFC: третье место в среднем весе.

Рекорд: 30-7.

Побед решением: 14.

Досрочных побед: 12 нокаутом, 4 сабмишеном.

В своём последнем бою в феврале 2026 года Стрикленд техническим нокаутом победил Энтони Эрнандеса.