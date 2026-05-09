Александр Волков: статистика, рейтинг в UFC, рекорд, победы и поражения перед боем UFC 328

Бокс/ММА Новости

Александр Волков: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений перед боем с Вальдо Кортес-Акостой

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, состоится крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328, в рамках которого в главном карде российский тяжеловес Александр Волков проведёт поединок с 34-летним оппонентом из Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком россиянина.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Имя: Александр Волков.
Прозвище: Драго.
Возраст: 37 лет.
Рост: 200 см.
Рейтинг в UFC: второе место в тяжёлом весе.
Рекорд: 39-11.
Побед решением: 11.
Досрочных побед: 24 нокаутом, 4 сабмишеном.

В своём последнем бою Волков раздельным судейским решением победил бразильца Жаилтона Алмейду.

