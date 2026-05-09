Хельвани заявил, что UFC объявит о возвращении Макгрегора в ближайшие 24 часа

Журналист Ариэль Хельвани в эфире своего шоу сообщил, что официальный анонс боя Конора Макгрегора состоится в течение 24 часов — во время трансляции турнира UFC 328 в Ньюарке.

«[Чейл] Соннен разозлил меня в понедельник, когда не поверил в мой репортаж о Коноре. Я вам в лицо кину, когда они объявят это в ближайшие 24 часа», — заявил журналист.

Ранее Хельвани сообщил, что Макгрегор вернётся 11 июля на UFC 329 во время Международной бойцовской недели, а соперником станет американец Макс Холлоуэй. Глава UFC Дана Уайт недавно подтвердил, что ирландец будет драться этим летом, но не назвал точной даты.

