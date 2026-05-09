Эдди Хирн опроверг слова Уайта, что Дана будет продвигать бой Фьюри — Джошуа

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, опроверг заявление президента UFC Даны Уайта насчёт того, что он будет промоутером потенциального боя между его подопечным и Тайсоном Фьюри.

«Какой же ты лжец. У тебя нет ни единого шанса, это невозможно по условиям контракта. Дай мне знать, когда сможешь найти свои яйца», — написал Хирн на своей странице в социальной сети.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.