Шакур Стивенсон близок к подписанию контракта с Zuffa Boxing — инсайдер

Старший автор Sports Illustrated Крис Мэникс сообщил на своей странице в социальной сети Х, что непобеждённый чемпион мира в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон близок к завершению переговоров и подписанию контракта с Zuffa Boxing.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Спортсмен становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах. Шакур имеет в своём профессиональном рекорде 24 победы, из которых 11 были одержаны досрочно.