Кортес-Акоста: рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений перед боем с Волковым

В воскресенье, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328, в рамках которого в главном карде россиянин Александр Волков проведёт поединок с 34-летним представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком Вальдо.

Имя: Вальдо Кортес-Акоста.

Прозвище: Сальса бой.

Возраст: 34 года.

Рост: 198 см.

Рейтинг в UFC: четвёртое место в тяжёлом весе.

Рекорд: 17-2.

Побед решением: 7.

Досрочных побед: 9 нокаутом, 1 сабмишеном.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 324, Вальдо победил техническим нокаутом во втором раунде американца Деррика Льюиса.