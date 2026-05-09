Кортес-Акоста: рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений перед боем с Волковым

В воскресенье, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328, в рамках которого в главном карде россиянин Александр Волков проведёт поединок с 34-летним представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком Вальдо.

Имя: Вальдо Кортес-Акоста.
Прозвище: Сальса бой.
Возраст: 34 года.
Рост: 198 см.
Рейтинг в UFC: четвёртое место в тяжёлом весе.
Рекорд: 17-2.
Побед решением: 7.
Досрочных побед: 9 нокаутом, 1 сабмишеном.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 324, Вальдо победил техническим нокаутом во втором раунде американца Деррика Льюиса.

