Том Аспиналл дал прогноз на бой Волков — Кортес-Акоста

Том Аспиналл дал прогноз на бой Волков — Кортес-Акоста
33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл выразил уверенность, что россиянин Александр Волков возьмёт верх над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой в бою, который состоится завтра, 10 мая, на турнире UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«У Волкова, наверное, 700 боёв [в профессиональной карьере]. Этот парень дрался со всеми. Он действительно хорош. Грэпплинг Вальдо я особо не видел. Но знаю, что если Волков окажется сверху, то будет хорош… Думаю если Александр окажется сверху, то сможет забить Кортес-Акосту граунд-энд-паундом. Сложный бой для прогноза. Но я думаю, что Волков победит решением», — сказал Аспиналл в видео на своём YouTube-канале.

