32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов, связанных с ММА.
– Лучший боец в UFC прямо сейчас?
– Хамзат Чимаев.
– Лучший средневес в истории UFC?
– Андерсон Силва.
– Лучший нокаут в истории UFC?
– Нокаут Масвидаля в бою с Аскреном.
– Лучший бой в истории UFC?
– Первый бой между Джонсом и Густаффсоном, — сказал Чимаев в интервью порталу TNT Sports.
Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.