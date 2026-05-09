Хамзат Чимаев заявил, что считает себя лучшим бойцом в UFC в данный момент

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов, связанных с ММА.

– Лучший боец в UFC прямо сейчас?
– Хамзат Чимаев.

– Лучший средневес в истории UFC?
– Андерсон Силва.

– Лучший нокаут в истории UFC?
– Нокаут Масвидаля в бою с Аскреном.

– Лучший бой в истории UFC?
– Первый бой между Джонсом и Густаффсоном, — сказал Чимаев в интервью порталу TNT Sports.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

