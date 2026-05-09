«Не ожидал ничего другого». Стрикленд обвинил Чимаева в том, что тот не уложился в вес

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд обвинил 32-летнего действующего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в том, что тот, на самом деле, не уложился в лимит категории и в реальности провалил взвешивание. Их поединок пройдёт 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Хамзат — настоящий ублюдок. Он не смог уложиться в вес, мы все это видели. Никто в мире не поверит, что ты уложился в вес. Несмотря ни на что, я бы с ним подрался, это отдельный разговор, но весь мир знает, что ты даже не смог уложиться в этот чёртов вес. Честно говоря, я и не ожидал от него ничего другого», — сказал Стрикленд в интервью RMC Sport.

