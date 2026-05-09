Стрикленд: больше всего нравится на пресс-конференциях, когда люди скандируют: «Америка»

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, что ему больше всего нравится на пресс-конференциях.

«Я хочу сказать вам, что мне больше всего нравится на пресс-конференциях. Когда я смотрю в толпу, я вижу, как люди скандируют: «Америка, Америка». Они никогда не выкрикивают моё имя, они всегда скандируют: «Америка». Я смотрю в толпу и вижу ваши лица — белые, чёрные, мексиканские, неважно. Вы все вместе скандируете: «Америка». Для меня очень важно представлять свою страну в смешанных единоборствах», — сказал Стрикленд в видео, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.