Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WWE Backlash — 2026 — кард шоу — где смотреть, во сколько начало

WWE Backlash: кард шоу. Две титульные защиты и появление Джона Сины
Комментарии

В ночь на 10 мая на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена», на котором свои домашние матчи проводит клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», состоится очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Backlash. Основная часть шоу начнётся в 1:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Backlash. Полный кард шоу:

1. Завершивший карьеру в декабре 2025 года Джон Сина появится на арене, чтобы сделать важное объявление, касающееся будущего промоушена.

2. Сет Роллинс против Брона Брейккера.

Фото: wwe.com

3. Трик Уильямс (чемпион США) против Сэми Зейна — титульный поединок.

Фото: wwe.com

4. Ийо Скай против Аски.

5. Дэнхаузен и неизвестный партнёр против Миза и Кита Уилсон — командный поединок.

6. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против Джейкоба Фату — титульный поединок.

Фото: wwe.com

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android