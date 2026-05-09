WWE Backlash: кард шоу. Две титульные защиты и появление Джона Сины

В ночь на 10 мая на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена», на котором свои домашние матчи проводит клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», состоится очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Backlash. Основная часть шоу начнётся в 1:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Backlash. Полный кард шоу:

1. Завершивший карьеру в декабре 2025 года Джон Сина появится на арене, чтобы сделать важное объявление, касающееся будущего промоушена.

2. Сет Роллинс против Брона Брейккера.

3. Трик Уильямс (чемпион США) против Сэми Зейна — титульный поединок.

4. Ийо Скай против Аски.

5. Дэнхаузен и неизвестный партнёр против Миза и Кита Уилсон — командный поединок.

6. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против Джейкоба Фату — титульный поединок.