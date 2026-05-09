Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень — зверь». Холлоуэй дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«То, что Хамзат сделал с дю Плесси, было на уровне абсурда… Я думаю, Хамзат войдёт в клетку и снова сделает своё дело. Этот парень — зверь», — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

