Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«То, что Хамзат сделал с дю Плесси, было на уровне абсурда… Я думаю, Хамзат войдёт в клетку и снова сделает своё дело. Этот парень — зверь», — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.