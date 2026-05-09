«Не хочу быть таким же худым, как Нейт Диаз». Чимаев — о том, почему не ест овощи

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признался, что не ест овощи, чтобы не стать таким же худым, как бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз.

«Я не хочу быть таким же худым, как вегетарианцы вроде Нейта Диаза. Он как спагеттина, поэтому мне нужно мясо», — приводит слова Чимаева аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев проведёт следующий бой против бывшего чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда. Их поединок пройдёт на турнире UFC 328, который состоится 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).