Дана Уайт прокомментировал агрессивные словесные перепалки Чимаева и Стрикленда

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что его не смущают агрессивные перепалки между непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом. Их поединок пройдёт 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). На кону противостояния будет стоять титул чемпиона UFC в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Меня это не пугает. Давненько у нас не было таких жарких боёв», — приводит слова Уайта аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

