Стало известно, что Стрикленд и Чимаев сказали друг другу во время финального стердауна

Пресс-служба UFC опубликовала видео финальной битвы взглядов между 32-летнем обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом, на котором отчётливо слышно, что бойцы говорили друг другу. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Чимаев. Я тебе задницу надеру *****. Ты знаешь, что будет, знаешь, кто я такой. Просто съем твою голову. Там не будет охраны. Завтра я тебя уделаю.

Стрикленд. Ты трус, *****. Ты ударил меня дешёвым ударом, шлюха.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.