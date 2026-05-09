Стрикленд раскритиковал политику UFC по подписанию контрактов с мусульманскими бойцами

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд раскритиковал политику промоушена по подписанию контрактов с мусульманскими бойцами.

«Интересно, проснётся ли когда-нибудь UFC и скажет: «Мы хотим целенаправленно разрушать этот вид спорта»? Давайте возьмём самых неприятных засранцев и запихнём их в UFC. К чёрту Танка Эбботта, к чёрту Мэтта Хьюза, давайте просто возьмём самых неприятных ублюдков [со всего мира], чувак.

Кажется, я пошутил про ислам, чего стараюсь не делать, потому что у меня куча друзей-мусульман… Но UFC берёт этих засранцев, и неважно, будут они драться или нет, — из-за них спорт становится практически неинтересным.

Вы приглашаете людей, которые несовместимы с Америкой, до которых американцам нет никакого дела, которые не понимают Америку и никогда не смогут стать американцами. Так что это одна из тех вещей, которые UFC будет продолжать делать, но мне плевать на Нассурдина», — приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.