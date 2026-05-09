Главная Бокс/ММА Новости

«Не существует непобедимых бойцов». Сен-Пьер предупредил Чимаева перед боем со Стриклендом

«Не существует непобедимых бойцов». Сен-Пьер предупредил Чимаева перед боем со Стриклендом
Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между американцем Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Не существует непобедимых бойцов. На данный момент Хамзат — лучший в весовой категории до 84 кг. Но это не значит, что если ты лучший, всегда будешь побеждать. Побеждает не лучший боец, а тот, кто лучше всех сражается в день боя.

Постоянно видим это в других видах спорта. Не всегда побеждает лучшая бейсбольная или баскетбольная команда. Иногда они проигрывают, даже если больше шансов на победу. То же самое и в единоборствах. Люди почему-то думают, что самый сильный боец всегда побеждает. Это не так», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.

UFC 328: не Чимаевым единым! Чем закончится новый вызов для Волкова? LIVE
