Джастин Гэтжи отреагировал на новость, что Царукян будет страховать его бой с Топурией

Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи прокомментировал информацию, что российско-армянский боец Арман Царукян будет страховать его бой с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«У меня нет никаких мыслей по этому поводу», — сказал Гэтжи во время общения с прессой.

Напомним, Джастину Гэтжи 37 лет. В профессиональной карьере американец одержал 27 побед, 21 из которых — досрочно, и потерпел пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.