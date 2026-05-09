Пауло Коста предостерёг Хамзата Чимаева от ошибки в бою с Шоном Стриклендом

Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста поделился ожиданиями от предстоящего поединка между непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Чимаев будет делать то же, что и всегда. Думаю, он заберёт спину и завершит бой сабмишном. Стрикленд хорош в защите от борьбы, но его игра в партере не слишком хороша. Вообще не вижу, как Стрикленд может победить. Если бы у него была нокаутирующая мощь, можно было бы что-то сказать, но её у него нет. Чимаев не будет стоять и обмениваться с ним ударами. Если он сделает это, совершит большую ошибку», — сказал Коста в подкасте CrashboyMMA на YouTube.

