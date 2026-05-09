Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Прокрутить и выкинуть». Царукян — о плане на поединок с Тони Фергюсоном

«Прокрутить и выкинуть». Царукян — о плане на поединок с Тони Фергюсоном
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян, выступающий также в лиге Real American Freestyle (RAF), поделился ожиданиями от борцовского поединка с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 13 июня на турнире RAF 10 в Сент-Луисе.

«Это шоу — просто выйти, спокойно побороться, на публику поработать. Ожидаю ли я чего-то опасного от Фергюсона? Да, ещё какую-нибудь закорюку непонятную сделает, травму может нанести — из-за этого нужно быть с ним аккуратным. Взять на накат, 10 раз прокрутить и выкинуть его. У меня есть третья и четвёртая схватки уже. Но мне нужно сейчас получить бой — от этого зависит, сколько схваток проведу. А так каждый месяц будем бороться», — сказал Царукян в интервью блогеру Адаму Зубайраеву на YouTube.

Материалы по теме
Арман Царукян оценил траты Хабиба Нурмагомедова в 700 млн рублей на зал в Дагестане
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android