«Прокрутить и выкинуть». Царукян — о плане на поединок с Тони Фергюсоном

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян, выступающий также в лиге Real American Freestyle (RAF), поделился ожиданиями от борцовского поединка с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 13 июня на турнире RAF 10 в Сент-Луисе.

«Это шоу — просто выйти, спокойно побороться, на публику поработать. Ожидаю ли я чего-то опасного от Фергюсона? Да, ещё какую-нибудь закорюку непонятную сделает, травму может нанести — из-за этого нужно быть с ним аккуратным. Взять на накат, 10 раз прокрутить и выкинуть его. У меня есть третья и четвёртая схватки уже. Но мне нужно сейчас получить бой — от этого зависит, сколько схваток проведу. А так каждый месяц будем бороться», — сказал Царукян в интервью блогеру Адаму Зубайраеву на YouTube.