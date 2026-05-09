Хокит отреагировал на конфликт с Топурией после пресс-конференции UFC

Непобеждённый американский тяжеловес Джош Хокит высказался в адрес чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии. Ранее на пресс-конференции участников турнира UFC White House — Freedom 250 Хокит начал грубо высказываться о Топурии, после чего чемпион бросил в него стаканчик.

Позже американский боец сделал репост мема, в котором он и Топурия сравнивались с персонажами «Звёздных войн» Дарта Вейдера и мастера Йоды, сопроводив публикацию резким комментарием.

«Я заставлю Топурию исчезнуть!» — написал Хокит на своей странице в социальной сети X.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.