Кортес-Акоста: если я побью Волкова, получу шанс сразиться с Аспиналлом

Доминиканский тяжеловес UFC Вальдо Кортес-Акоста поделился мыслями о предстоящем поединке с Александром Волковым, который состоится в рамках UFC 328 в Ньюарке 10 мая. По словам бойца, победа над россиянином может сразу вывести его на бой с британцем Томом Аспиналлом.

«Учитывая, что Сириль Ган будет драться на турнире в Белом доме с Алексом Перейрой, я, если в эти выходные побью Волкова, буду свободен, у меня будет время подготовиться к поединку за титул. У меня появится возможность подраться с Томом Аспиналлом, потому что он ждёт соперника. Знаем, что Волков уже побеждал Сириля Гана, которого они не захотят снова сводить с Аспиналлом. Так что если я побью Волкова, возможно, получу шанс сразиться с Аспиналлом», — приводит слова Кортеса-Акосты Fight Time.