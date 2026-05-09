Бокс/ММА Новости

Дастин Порье сравнил украинца Ярослава Амосова с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высоко оценил перспективы украинского бойца в полусреднем весе Ярослава Амосова перед его выступлением на турнире UFC 328. Американец также сравнил его уровень борьбы с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хоэль Альварес — Ярослав Амосов
10 мая 2026, воскресенье. 02:50 МСК
Хоэль Альварес
Не началось
Ярослав Амосов

«Если где-то есть ставки на будущего чемпиона полусреднего веса, а вы найдёте коэффициент на Амосова — ставьте. Он станет чемпионом мира. По своим навыкам в борьбе он ближе всего к Хабибу из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Это самый близкий уровень к Хабибу, который я когда-либо чувствовал», — приводит слова Порье портал Heavy.

На турнире UFC 328, который пройдёт ночью с 9 на 10 мая, Амосов выступит против испанца Хоэля Альвареса.

