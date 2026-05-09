Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск
Комментарии

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет американский боец Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Чимаев не знает поражений в профессиональной карьере — 15 побед в 15 боях. В UFC он провёл девять поединков и одержал девять побед, две из них — нокаутом, четыре — сдачей соперника, ещё три — решением судей. Титул чемпиона в среднем весе завоевал в бою с Дрикусом дю Плесси.

Сейчас читают:
UFC 327: Мурзаканов проиграл. Ульберг стал новым чемпионом UFC
UFC 327: Мурзаканов проиграл. Ульберг стал новым чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android