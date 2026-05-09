Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет американский боец Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Чимаев не знает поражений в профессиональной карьере — 15 побед в 15 боях. В UFC он провёл девять поединков и одержал девять побед, две из них — нокаутом, четыре — сдачей соперника, ещё три — решением судей. Титул чемпиона в среднем весе завоевал в бою с Дрикусом дю Плесси.