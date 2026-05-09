Роман Копылов — Марко Тулио: ориентировочное время начала боя — 1:15 мск

В воскресенье, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Ориентировочное время начала поединка в среднем весе между 35-летним россиянином Романом Копыловым и 31-летним бразильцем Марко Тулио — 1:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.

На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и пять поражений.

У Тулио в профессиональном рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи бразилец дебютировал в 2017 году.