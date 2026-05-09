Топурия — о бое с Гэтжи: сломаю челюсть сопернику на первой минуте

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о поединке против временного чемпиона в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире UFC White House — Freedom 250. Ранее стало известно, что страховать этот бой будет российско-армянский боец Арман Царукян.

«Не важно, кто будет напротив меня. 14 июня я сломаю челюсть своему сопернику на первой минуте», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.