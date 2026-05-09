Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: ориентировочное время начала боя — 5:00 мск

В ночь на 10 мая, в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразится с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Ориентировочное время начала поединка — 5:00 мск.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего в его активе в престижнейшей организации мира 13 побед и пять поражений.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету 10 побед и два поражения.

В своём последнем бою Кортес-Акоста техническим нокаутом победил Деррика Льюиса, а Волков раздельным решением победил Жаилтона Алмейду.