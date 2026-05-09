«Пожалуйста, не лезь к тяжеловесам». Царукян — о конфликте Топурии с Хокитом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян высказался о конфликте между непобеждённым американским тяжеловесом Джошем Хокитом и чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией.

Ранее на пресс-конференции турнира UFC White House — Freedom 250 Хокит начал оскорблять Топурию, а также бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекса Перейру. В ответ испано-грузинский боец бросил в тяжеловеса стаканчик.

«Илия хочет драться с тяжеловесами? Перейра там уже придерживает его как сына. Топурия, пожалуйста, не лезь к тяжеловесам», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.