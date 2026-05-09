Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пожалуйста, не лезь к тяжеловесам». Царукян — о конфликте Топурии с Хокитом

«Пожалуйста, не лезь к тяжеловесам». Царукян — о конфликте Топурии с Хокитом
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян высказался о конфликте между непобеждённым американским тяжеловесом Джошем Хокитом и чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией.

Ранее на пресс-конференции турнира UFC White House — Freedom 250 Хокит начал оскорблять Топурию, а также бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекса Перейру. В ответ испано-грузинский боец бросил в тяжеловеса стаканчик.

«Илия хочет драться с тяжеловесами? Перейра там уже придерживает его как сына. Топурия, пожалуйста, не лезь к тяжеловесам», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Материалы по теме
Видео
Илия Топурия устроил перепалку с тяжеловесом Хокитом, бросив в того стаканчик
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android