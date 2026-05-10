Перейра — о возможном бое с Чимаевым: если Дана Уайт захочет это организовать, я в деле

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра ответил на вызов Хамзата Чимаева, который ранее пообещал подняться в тяжёлый вес ради боя с бразильцем.

«Я здесь, чтобы драться. Дана Уайт — президент UFC, если он захочет это организовать, я в деле», — приводит слова Перейры YouTube-канал UFC.

15 июня на праздничном турнире UFC у Белого дома, посвящённом 250-летию независимости США, Алекс Перейра в противостоянии с французом Сирилем Ганом попытается завоевать временный чемпионский пояс в тяжёлом весе.

В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения.