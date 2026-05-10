Деррик Льюис — о Джоше Хоките: слышал, что он просто клоун

Девятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис высказался о своём сопернике, непобеждённом американском тяжеловесе Джоше Хоките. Их бой состоится 15 мая в рамках турнира UFC White House — Freedom 250.

«Не знаю, эта пресс-конференция была каким-то безумием. Наверное, одна из самых сумасшедших пресс-конференций, в которых участвовал. Вообще почти не слышал, что Джош там говорил. Серьёзно, не слышал. Пытался — не получилось. Я вообще не смотрел его бои, так что толком ничего о нём не знаю. Но слышал, что он просто клоун. Вот и всё», — приводит слова Льюиса портал MMA Fighting.

Главный боем этого турнира станет поединок между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи за титул в лёгком весе.

