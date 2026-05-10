Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса на турнире UFC 328

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанных единоборствам UFC 328. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с бразильцем Джорденом Сантосом.

Поединок закончился победой Сусуркаева удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Сусуркаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах. Это его третья победа в UFC.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Также в рамках турнира свои бои проведут россияне Роман Копылов и Александр Волков.