Байсангур Сусуркаев прокомментировал победу над Джорденом Сантосом на UFC 328

Россиянин Байсангур Сусуркаев прокомментировал победу над представителем Бразилии Джорденом Сантосом на турнире UFC 328. Россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде.

«Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Хочу сказать: «Охотник здесь!» В первых боях был Байсангур. У него были проблемы, повреждения. Но теперь пришёл настоящий Охотник. И я покажу вам уровень UFC. Я люблю бои. Этот парень – настоящий воин. Думаю, вам было интересно наблюдать за этим поединком. Надеюсь, все фанаты наслаждались боем. Вперёд, парни», — сказал Байсангур Сусуркаев после боя.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.