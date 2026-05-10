Два из трёх судей отдавали победу Сусуркаеву перед остановкой боя с Сантосом на UFC 328

Появились судейские записки боя россиянина Байсангура Сусуркаева с бразильцем Джорденом Сантосом на турнире UFC 328, который проходит в Ньюарке (США). Бой закончился досрочной победой россиянина в третьем раунде удушающим приёмом.

Два судьи из трёх отдавали победу Сусуркаеву, один судья зафиксировал ничью.

На счету Сусуркаева теперь 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах. Для россиянина эта третья победа подряд в UFC

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.