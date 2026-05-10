Байсангур Сусуркаев одержал третью победу подряд после дебюта в UFC

Россиянин Байсангур Сусуркаев продлил победную серию в смешанных единоборствах до 12. Он остаётся непобеждённым на профессиональном уровне.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев (W) — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Окончено
SUB
Джорден Сантос

Напомним, Сусуркаев одержал победу на турнире UFC 328, который проходит в Ньюарке (США) над бразильцем Джорденом Сантосом. Бой закончился победой россиянина в третьем раунде удушающим приёмом. Для Сусуркаева эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Ранее в лиге он победил Эрика Макконико и Эрика Нолана. Оба боя были закончены досрочно.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

