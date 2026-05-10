Даниэль Дюбуа выиграл бой у Фабио Уордли в 11-м раунде, 10 мая 2026, вечер бокса в Манчестере, Англия

Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли, став чемпионом мира по версии WBO в тяжёлом весе
Сегодня, в ночь с 9 на 10 мая, в Манчестере (Англия) состоялся большой вечер бокса, в ходе которого хедлайнеры мероприятия британцы Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа успешно провели поединок. На кону противостояния стоял титул WBO в супертяжёлом весе.

Дюбуа нокаутировал соотечественника в 11-м раунде и взял пояс в данной весовой категории.

Данное поражение стало первым в карьере для Фабио. При этом у Уордли в профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, один бой был признан ничьей. Дюбуа, в свою очередь, одержал 23 победы (22 КО) и потерпел три поражения. Даниэлю 28 лет. На профессиональном уровне он выступает с апреля 2017 года.

Комментарии
