Роман Копылов победил Марко Тулио на UFC 328

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В рамках предварительного карда россиянин Роман Копылов встретился с бразильцем Марко Тулио.

Бой продлился три раунда и закончился победой Копылова единогласным решением судей.

На счету Копылова 15 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Для Копылова эта победа стала первой после двух поражений подряд в UFC.

Ранее на турнире Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса удушающим приёмом в третьем раунде. Также в рамках турнира свой бой проведёт россиянин Александр Волков.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.