Роман Копылов обратился к российским болельщикам после победы над Марко Тулио на UFC 328

35-летний россиянин Роман Копылов обратился к российским болельщикам после поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 328 с 31-летним бразильцем Марко Тулио. Бой, проходивший в Ньюарке (США), завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Россия, с праздником! С Днём Победы! Какие эмоции? Отличные! Давно хотел ощутить это чувство. Спасибо всем болельщикам со всего мира, особенно тем, кто из России. Бачатский в Нью-Джерси! С праздником 9 мая! С Днём победы ещё раз!» — сказал Копылов в видео для аккаунта UFC Eurasia.

На счету Копылова 15 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Для Копылова эта победа стала первой после двух поражений подряд в UFC.