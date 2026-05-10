Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роман Копылов обратился к российским болельщикам после победы над Марко Тулио на UFC 328

Роман Копылов обратился к российским болельщикам после победы над Марко Тулио на UFC 328
Комментарии

35-летний россиянин Роман Копылов обратился к российским болельщикам после поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 328 с 31-летним бразильцем Марко Тулио. Бой, проходивший в Ньюарке (США), завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Роман Копылов (W) — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Роман Копылов
Окончено
UD
Марко Тулио

«Россия, с праздником! С Днём Победы! Какие эмоции? Отличные! Давно хотел ощутить это чувство. Спасибо всем болельщикам со всего мира, особенно тем, кто из России. Бачатский в Нью-Джерси! С праздником 9 мая! С Днём победы ещё раз!» — сказал Копылов в видео для аккаунта UFC Eurasia.

На счету Копылова 15 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Для Копылова эта победа стала первой после двух поражений подряд в UFC.

Материалы по теме
UFC 328: Сусуркаев и Копылов уже победили. Чем порадуют остальные россияне? LIVE
Live
UFC 328: Сусуркаев и Копылов уже победили. Чем порадуют остальные россияне? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android