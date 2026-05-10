Джим Миллер победил Джардена Гордона удушающим приёмом, 10 мая 2026, UFC 328

42-летний Джим Миллер победил на UFC 328 и обновил два рекорда в лиге
10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В рамках турнира 42-летний американец Джим Миллер встретился с соотечественником Джарденом Гордоном.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джим Миллер (W) — Джаред Гордон
10 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Джим Миллер
Окончено
SUB
Джаред Гордон

Бой закончился победой Миллера удушающим приёмом.

Таким образом, Миллер провёл свой 47-й бой в UFC и одержал свою 28-ю победу в лиге. Он обновил рекорды по количеству боёв и побед в рамках UFC.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Ранее на турнире свои победы одержали Байсангур Сусуркаев и Роман Копылов.

