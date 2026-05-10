Появились судейские записки боя Романа Копылова с Марко Тулио на UFC 328

Появились судейские записки боя россиянина Романа Копылова с бразильцем Марко Тулио на UFC 328. Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

По ходу боя Копылов трижды отправил в нокдаун Тулио.

Для Копылова эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Россиянин прервал серию из двух поражений подряд в UFC.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Ранее на турнире Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса удушающим приёмом в третьем раунде.