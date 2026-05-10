Шон Стрикленд вместе с женой прибыл на арену на бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 328

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд прибыл на арену на бой с обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

На бой американец прибыл вместе со своей женой.

Ранее во время пресс-конференции между бойцами произошла словесная перепалка. Напряжение возникло и на предыдущей дуэли взглядов, когда Чимаев ударил Стрикленда ногой.

Поединок между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC, который состоится в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.