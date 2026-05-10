Хамзат Чимаев появился на арене перед титульным боем с Шоном Стриклендом на UFC 328

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ прибыл на бой с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

Поединок между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. Ориентировочное время начала боя между Чимаевым и Стриклендом – 6:00 мск.

В предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

В активе Чимаева 15 побед в 15 боях ММА. У Стрикленда — 30 побед и семь поражений.