Хамзат Чимаев появился на арене перед титульным боем с Шоном Стриклендом на UFC 328

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ прибыл на бой с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Поединок между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. Ориентировочное время начала боя между Чимаевым и Стриклендом – 6:00 мск.

В предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.

В активе Чимаева 15 побед в 15 боях ММА. У Стрикленда — 30 побед и семь поражений.

