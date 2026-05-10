Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Байсангур Сусуркаев признался, что сломал руку во время боя на UFC 328

Байсангур Сусуркаев признался, что сломал руку во время боя на UFC 328
Комментарии

Россиянин Байсангур Сусуркаев заявил, что получил травму во время боя с представителем Бразилии Джорденом Сантосом на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в эти минуты в американском Ньюарке. Россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев (W) — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Окончено
SUB
Джорден Сантос

«На первой или второй минуте второго раунда сломал руку, но всё равно пытался нокаутировать его, бил его этой рукой. Этот парень безумный воин, пришлось засабмитить», — сказал Сусуркаев на пресс-конференции.

На счету 25-летнего Сусуркаева стало 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах. Кроме того, данная виктория стала для россиянина третьей в UFC.

Материалы по теме
UFC 328: Сусуркаев и Копылов уже победили. Чем порадуют остальные россияне? LIVE
Live
UFC 328: Сусуркаев и Копылов уже победили. Чем порадуют остальные россияне? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android