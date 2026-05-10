Байсангур Сусуркаев признался, что сломал руку во время боя на UFC 328

Россиянин Байсангур Сусуркаев заявил, что получил травму во время боя с представителем Бразилии Джорденом Сантосом на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в эти минуты в американском Ньюарке. Россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде.

«На первой или второй минуте второго раунда сломал руку, но всё равно пытался нокаутировать его, бил его этой рукой. Этот парень безумный воин, пришлось засабмитить», — сказал Сусуркаев на пресс-конференции.

На счету 25-летнего Сусуркаева стало 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах. Кроме того, данная виктория стала для россиянина третьей в UFC.