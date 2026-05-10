Сусуркаев рассказал о разговоре с Чимаевым после своей победы на UFC 328

Россиянин Байсангур Сусуркаев после победы над бразильцем Джорденом Сантосом на UFC 328 рассказал о разговоре с Хамзатом Чимаевым. Сусуркаев одержал победу в третьем раунде удушающим приёмом.

«Мы с Хамзатом разговаривали, говорит половину боя не мог смотреть, переживал, вставал, уходил, приходил. Говорит — отлично прошло. Сейчас энергией зарядился на свой бой. Улыбался, очень счастлив был. Сейчас он тоже выиграет, пойдём отпразднуем», — сказал Сусуркаев в интервью UFC.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.