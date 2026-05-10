59% читателей «Чемпионата» уверены в досрочной победе Чимаева над Стриклендом

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Читатели «Чемпионата» прошли опрос о том, как и когда завершится это яркое по вывеске противостояние, по результатам которого больше половины респондентов (59%) проголосовали за то, что Хамзат Чимаев выиграет бой досрочно.

Напомним, Чимаев в своём рекорде имеет 15 боёв и 15 побед. На данный момент на турнире проходит главный кард.

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом