Шон Брэди победил Хоакина Бакли на UFC 328

Сегодня, 10 мая, проходит турнир UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В главном карде представитель полусреднего веса американец Шон Брэди встретился с соотечественником Хоакином Бакли. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Брэди единогласным решением судей.

На счету Брэди теперь 19 побед и два поражения в ММА. Предыдущий поединок он проиграл Майклу Моралесу. Шону на момент сегодняшнего боя 33 года.

Для 31-летнего Бакли это поражение стало восьмым в карьере при 21 победе.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

