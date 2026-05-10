Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Брэди победил Хоакина Бакли на UFC 328

Шон Брэди победил Хоакина Бакли на UFC 328
Комментарии

Сегодня, 10 мая, проходит турнир UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В главном карде представитель полусреднего веса американец Шон Брэди встретился с соотечественником Хоакином Бакли. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Брэди единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Шон Брэди (W) — Хоакин Бакли
10 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Брэди
Окончено
UD
Хоакин Бакли

На счету Брэди теперь 19 побед и два поражения в ММА. Предыдущий поединок он проиграл Майклу Моралесу. Шону на момент сегодняшнего боя 33 года.

Для 31-летнего Бакли это поражение стало восьмым в карьере при 21 победе.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

Стрикленд — главный трэш-токер UFC

Материалы по теме
UFC 328: 3:0 в пользу России! Остался только Чимаев. LIVE
Live
UFC 328: 3:0 в пользу России! Остался только Чимаев. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android